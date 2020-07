In Italia ci sono ancora 3,3 milioni di auto Euro 0 (Di mercoledì 29 luglio 2020) Nei registri della motorizzazione risultano ancora iscritte 3.327.113 automobili Euro 0, pari all’8,4% del totale vetture ad uso privato in circolazione Dal primo agosto scatteranno gli incentivi statali per l’acquisto di autovetture Euro 6, una novità importante che potrebbe non solo dare ossigeno all’industria automobilistica, ma anche aiutare a svecchiare un parco auto nazionale che non gode… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

riotta : Mai visti in Italia gli 'intellettuali di sinistra' così sdraiati su un governo. Ostili o corrucciati con i premier… - mante : Che tu sia un bugiardo e dica pubblicamente cose da bugiardo in Italia non scandalizza più nessuno. Da almeno trent… - rulajebreal : In Italia 35.000 morti per covid. In America 150.000 morti per Covid Bocelli, testimonial della “speranza” e 'Mus… - FMoratts : RT @Gitro77: Il #RecoveryMES farà all'Italia quello che il MES ha fatto alla Grecia: Salari -38% Popolazione in povertà 35% Disoccupazione… - danileleorsato : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Gli unici turisti che stiamo vedendo sono quelli con i cagnolini e i cappellini che sbarcano a Lampedusa, e… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia sono In Italia sono migliaia i piccoli schiavi, tra prostituzione e lavoro nero la Repubblica Limita le perdite Piazza Affari

(Teleborsa) - Modesta diminuzione per la Borsa di Milano, mentre tiene sui valori precedenti il resto dell'Europa. Poco mosso l'S&P-500, che segna a Wall Street un +0,01%. L'Euro / Dollaro USA continu ...

Pagamenti contactless: dal 2021 niente PIN fino a 50 euro di spesa

Dal primo gennaio 2021 la soglia dei pagamenti contactless che non richiedono la digitazione del proprio PIN sarà raddoppiata, passando dagli attuali 25 a 50 euro. Ad annunciarlo, con un comunicato st ...

(Teleborsa) - Modesta diminuzione per la Borsa di Milano, mentre tiene sui valori precedenti il resto dell'Europa. Poco mosso l'S&P-500, che segna a Wall Street un +0,01%. L'Euro / Dollaro USA continu ...Dal primo gennaio 2021 la soglia dei pagamenti contactless che non richiedono la digitazione del proprio PIN sarà raddoppiata, passando dagli attuali 25 a 50 euro. Ad annunciarlo, con un comunicato st ...