In Chicago Fire 7 i pompieri finiscono sotto accusa in vista del crossover con Chicago PD 6: anticipazioni 29 luglio e 5 agosto (Di mercoledì 29 luglio 2020) I pompieri finiranno sotto accusa in Chicago PD 7 in vista del crossover con Chicago PD 6 che segnerà il giro di boa delle due serie a pochi passi dal finale previsto per il prossimo mese di agosto su Italia1. La lunga cavalcata con i nuovi episodi ancora inediti in chiaro stanno per concludersi e a pochi passi dal traguardo, i fan avranno modo di capire cosa ne sarà dei nostri pompieri quando l'ombra di un nuovo caso si allungherà su di loro facendoli finire sotto i riflettori nel momento peggiore.L'appuntamento con Chicago Fire 7 è fissato per oggi, 29 luglio, a partire dalle 21.15 circa ... Leggi su optimagazine

