Immobile, sono 35! È il re dei bomber: superato Lewandowski per la Scarpa d’Oro, nel mirino il record di Higuain (Di mercoledì 29 luglio 2020) Dopo la strepitosa tripletta firmata contro il Verona, Ciro Immobile ha segnat una sola rete contro il Brescia, ma importantissima. L’attaccante della Lazio ha infatti siglato il 35° gol della sua straordinaria stagione, l’ultimo centro che gli serviva per superare Robert Lewandowski nella classifica della Scarpa d’Oro che assegna il premio al bomber più prolifico dell’anno. Solo Cristiano Ronaldo, indietro di 4 reti ma con due gare da giocare (ad Immobile ne manca una, ndr) potrebbe sottrargli la corona. Il bomber biancoceleste è attualmente il terzo marcatore nella storia della Lazio, con davanti solo Beppe Signori (126) e Silvio Piola (145). Battuto il prima di Angelillo, che con 33 reti deteneva, dal 1958/1959, lo scettro di di ... Leggi su sportfair

MassimoCaputi : Trovare il gol per #Immobile è stato più complicato del previsto. Vittoria della Lazio e rete dell'attaccante n° 35… - mattley53 : @barison_andrea Stavolta non sono d'accordo con lei. Il record é personale. Quindi spero lo vinca il nostro partenopeo Ciruzzo Immobile - GabrieleCats : La mia Top XI 'assoluta' invece la discuterò nella prossima puntata de @Il_TerzoUomo. Dico solo due cose: 1) Ci so… - Alex_Zonghetti : @NicoSpinelli8 @RobertoScogna15 Non sono così sicuro. Spero tutte e 3 pareggino. Ma Immobile vorrà assolutamente ba… - matmosciatti11 : È la prima vittoria senza prendere gol della #Lazio dalla ripresa della #SerieA, e probabilmente è proprio questa l… -