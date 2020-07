Immobile quasi Scarpa d’oro: con 35 gol è il capocannoniere d’Europa (Ronaldo permettendo) (Di mercoledì 29 luglio 2020) Ciro Immobile ha segnato il 35esimo gol in campionato, dopo aver sprecato un numero impressionante di occasioni nella vittoria della Lazio contro il Brescia. Ora è il capocannoniere d’Europa, stacca Lewandowski nella corsa alla Scarpa d’Oro (il polacco s’è fermato a 34), e resta in attesa di Ronaldo, che ancora può inserirsi ma è a quota 31 gol. Immobile, soprattutto, è ad un solo gol dal record della Serie A che appartiene a Higuain: 36 gol. E proprio contro il Napoli all’ultima giornata andrà a giocarsi la sua chance di entrare nella storia del campionato, togliendo il primato all’ex attaccante azzurro. Ciro Immobile has scored his 35th Serie A goal of the season. He is now the leader in the European Golden Boot ... Leggi su ilnapolista

