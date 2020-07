'Il Volto Santo e le sue vie' nel libro di Giuseppe Piacentini (Di mercoledì 29 luglio 2020) Dobbiamo ringraziare Giuseppe Piacentini che col suo libro recentemente pubblicato e dedicato a "il Volto Santo e le sue vie" ci ha restituito il senso originario e il valore culturale e spirituale ... Leggi su lagazzettadelserchio

EcoLunigiana : #ParcoAppennino - 'Un percorso storico religioso non è più solo un “bel sentiero nel bosco”, non può vivere solo di… - RedaconRadionov : Il commento di Fausto Giovanelli al libro Il Volto Santo e le sue vie: 'Piacentini ci ha restituito il senso origin… - grava1995 : @realvarriale @Inter @sscnapoli Però metterei calciatori italiani a fare tanti tanti tiri in porta, a fare rimbalzi… - giacomoallocca2 : RT @RadioMariaITA: H. 15:00 #Coroncina al #Volto Santo di Gesù #guidata dagli ascoltatori in diretta - Salu70Sl : RT @RadioMariaITA: H. 15:00 #Coroncina al #Volto Santo di Gesù #guidata dagli ascoltatori in diretta -

Ultime Notizie dalla rete : Volto Santo Il volto santo e le sue vie Parks.it Nuovo sgombero e palizzata anti-occupazioni a palazzo Nissim a Pisa

PISA. Il Comune di Pisa ci ha messo più che una pezza. Uno sgombero, una palizzata nuova ed a breve mattoni e cemento contro nuove occupazioni. Ieri mattina la Polizia municipale e gli operai dell’Uff ...

Varazze, festeggiamenti in onore di San Donato

Varazze. Come da consuetudine, nella prima domenica di agosto 2019, nell’antichissima chiesa (un tempo pieve e prima parrocchia di Varazze) posta sul colle del Parasio, fra i resti del castrum romano- ...

PISA. Il Comune di Pisa ci ha messo più che una pezza. Uno sgombero, una palizzata nuova ed a breve mattoni e cemento contro nuove occupazioni. Ieri mattina la Polizia municipale e gli operai dell’Uff ...Varazze. Come da consuetudine, nella prima domenica di agosto 2019, nell’antichissima chiesa (un tempo pieve e prima parrocchia di Varazze) posta sul colle del Parasio, fra i resti del castrum romano- ...