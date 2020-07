Il Viminale si difende sugli sbarchi dei migranti: "Contesto senza precedenti" (Di mercoledì 29 luglio 2020) Un “Contesto senza precedenti” nel quale la gestione dei flussi migratori ”è molto più complessa rispetto agli anni precedenti” a causa dell’emergenza Covid e della conseguente crisi economica “che ha colpito duramente non solo il paesi del nord Africa” alimentando “un eccezionale flusso di migranti economici verso” l’Ue. Lo afferma il Viminale sottolineando che in quest’ultimo periodo gli sbarchi sulle coste italiane “si sono più che moltiplicati in un brevissimo lasso di tempo”. Alla luce della situazione, aggiunge il ministero, “sono evidenti le complessità organizzative” legate alla necessità di garantire tutte le misure sanitarie necessarie ... Leggi su huffingtonpost

