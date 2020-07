"Il vaccino c'è ma lo nascondono". Madonna censurata su Instagram (Di mercoledì 29 luglio 2020) Madonna censurata su Instagram. A costare alla pop star la segnalazione del social network è stato un post cospirazionista, in cui la cantante di Like a virgin sosteneva che la cura contro il coronavirus esiste ma viene nascosta per "fare arricchire ancora di più i ricchi" e rilanciava un video della controversa dottoressa Stella Immanuel che afferma di avere guarito 350 pazienti con l'idrossiclorochina. Instagram è allora intervenuto: ha deciso di oscurare il filmato etichettandolo con la dicitura "Informazioni false" e di ridirezionare gli oltre 15 milioni di follower di Madonna a una pagina di debunking in cui si chiariva che non esiste ancora un vaccino contro il coronavirus e che l'idrossiclorochina non ... Leggi su iltempo

