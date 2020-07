Il TAS: «Dal City palese disinteresse nel collaborare con le indagini Uefa» (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il “palese disprezzo” del City per la cooperazione con le indagini doveva essere “fortemente condannato”, ha rivelato il TAS, esprimendo la speranza che la grande ammenda potesse essere un “deterrente sufficientemente forte” per gli altri club. Lo si legge nelle motivazioni della decisione con cui il Tribunale Arbitrale per lo Sport ha accolto il ricorso … L'articolo Il TAS: «Dal City palese disinteresse nel collaborare con le indagini Uefa» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

