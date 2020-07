Il Siviglia comunica un nuovo caso di positività (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il Siviglia FC riferisce che, dopo i test effettuati domenica scorsa su giocatori, allenatori e il resto dello staff, un membro della prima squadra è risultato positivo al Covid-19. La persona colpita è fortunatamente asintomatica, in buona salute ed è isolata a casa. Il club spagnolo ha immediatamente comunicato questa circostanza a tutte le autorità sportive e sanitarie competenti, isolando la persona infetta e ha temporaneamente sospeso l’allenamento della squadra come misura preventiva. La disinfezione delle strutture è stata effettuata, seguendo rigorosamente i protocolli stabiliti per queste situazioni; dalla conoscenza dei positivi, il club ha già effettuato due nuovi controlli individuali sulla PCR del resto del personale. Nel primo, tutti i test effettuati sono stati negativi; i risultati del ... Leggi su sport.periodicodaily

