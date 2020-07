Il sindaco leghista di Codogno: «Negazionisti del Covid? Vengano a vedere il nostro cimitero» (Di mercoledì 29 luglio 2020) Francesco Passerini: «Mi fanno venire l'ulcera. Dal 21 febbraio al 18 maggio sono morte 224 persone, rispetto a una media di 80-90 negli anni passati in quel periodo» Leggi su corriere

Corriere : Il sindaco leghista di Codogno: «Negazionisti del Covid? Vengano a vedere il nostro cimitero» - dellorco85 : Il sindaco di #Codogno è leghista... - SimonaMalpezzi : “C’è chi dice che il virus non c’è, ma venga qui e cambierà idea”. “Da noi la mascherina la portano tutti perché s… - AlexandrMcQueer : RT @Iperbole_: Il sindaco leghista di Codogno invita chi nega l'esistenza del Covid e non rispetta le regole anti-contagio a farsi un giro… - castell32082033 : RT @alessiarotta: 'Mi fanno venire l'ulcera i negazionisti del #COVID19. Vengano quassù a vedere il nostro cimitero, magari capiscono qualc… -

Discorsi che sono stati fatti da alcuni dei presenti al convegno organizzato da Sgarbi. Interpellato dall'Ansa, il sindaco non vuole però commentare nel merito quel convegno: "Salvini non aveva la ...