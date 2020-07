Il sindaco leghista di Codogno contro i negazionisti e chi non usa la mascherina: «Venite a visitare il nostro cimitero» (Di mercoledì 29 luglio 2020) Codogno è stata la prima zona rossa d’Italia. Il piccolo Comune del lodigiano è stato il primo a segnalare un contagio italiano e una delle prime cittadine a contare le vittime da Coronavirus. Insomma, nonostante la situazione sia nettamente migliorata, la ferita è ancora aperta. Per questo motivo Francesco Passerini, sindaco di Codogno (eletto nel 2016 con la Lega e sostenuto dal Centrodestra) si è sfogato nei confronti dei negazionisti del virus e anche contro chi non vuole utilizzare la mascherina, facendo passare messaggi rischiosi. LEGGI ANCHE > Salvini su Open Arms: «Nel caso, anche Conte mi accompagnerà a Catania e Palermo: prenderemo una granita» «Ricordo che siamo stati uno dei comuni ad essere dichiarato ... Leggi su giornalettismo

