Il sindaco leghista di Codogno ai negazionisti: «Venite a vedere il nostro cimitero, così capite cosa significa avere il Coronavirus» (Di mercoledì 29 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (29 luglio)Negare? Dire che è passato tutto? Rifiutarsi di usare dispositivi come la mascherina, come ha fatto Matteo Salvini, leader della Lega, durante un convegno in Senato? «Ricordo che siamo stati uno dei paesi a essere dichiarato zona rossa, tuona il sindaco del comune dove è stato registrato il primo focolaio di Coronavirus in Italia, Codogno. Anche lui è leghista. «Abbiamo visto sul campo e sulla nostra pelle la pericolosità del virus, e la protezione sanitaria è utile e necessaria», dice Francesco Passerini in un’intervista a Il Messaggero. E ancora: «Mi arrabbio quando sento persone cha ancora sminuiscono i pericoli del virus o dicono semplicisticamente tutto è finito, tutto ... Leggi su open.online

