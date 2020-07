Il sindaco leghista di Codogno ai negazionisti del Covid: “Vengano qui a vedere il cimitero. Salvini senza mascherina? Noi la usiamo” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il prezzo pagato dalla sua Codogno, la città lodigiana primo focolaio italiano di coronavirus, non vuole sia dimenticato. Per questo il sindaco Francesco Passerini replica a chi ora nega che il Covid esista: “Mi fanno venire l’ulcera i negazionisti – dice – Vengano quassù a vedere il nostro cimitero, magari capiscono qualcosa”. Le sue frasi arrivano a due giorni di distanza dal convegno organizzato da Vittorio Sgarbi, a cui hanno partecipato il tenore Andrea Bocelli e Matteo Salvini. Durante l’incontro è stato sostenuto che “il virus non c’è più” e il leader della Lega si è presentato nella sala del Senato senza mascherina, rifiutandosi di ... Leggi su ilfattoquotidiano

