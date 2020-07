“Il Senato è una delle camere più alte”, il lapsus della senatrice del M5s. Scivola sull’ordinamento dello Stato (Di mercoledì 29 luglio 2020) “Il Covid ci ha insegnato molte cose, ma io qui, nel Senato, che ritengo sia una delle camere più alte, penso che non ci sia collaborazione”. Così la senatrice Patty L’Abbate, del Movimento 5 stelle, nel corso del suo intervento a Palazzo Madama durante la discussione generale sullo scostamento di bilancio, approvato con 170 sì. Il lapsus non è passato inosservato. Secondo l’ordinamento dello Stato, infatti, il Parlamento è suddiviso in due sole camere, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica. Vige il bicameralismo perfetto, ma dal momento che in assenza del presidente della Repubblica è il presidente del ... Leggi su ilfattoquotidiano

matteosalvinimi : In diretta dal #Senato, il mio intervento in replica a Conte sulla proroga dello 'stato di emergenza'. Mi avete sc… - matteosalvinimi : Domani il Senato voterà per processarmi, di nuovo. Mentre l'Italia è invasa giorno e notte (561 sbarchi in 24 ore!)… - petergomezblog : Negazionisti del Covid a convegno in Senato, il presidente del comitato delle vittime di Bergamo: “Ulteriore sfregi… - AiseStampa : DECRETO SEMPLIFICAZIONI: IL CGIE IN SENATO - MaurizioTorchi2 : RT @NicolaPorro: Per la serie 'ti piace vincere facile', subito è arrivato l'attacco di #Fedez alle parole di #Bocelli. Peraltro, nel più p… -

Ultime Notizie dalla rete : “Il Senato Il decreto Rilancio è legge. “Tax credit” vacanze, ecobonus auto e moto: le novità per le famiglie Il Sole 24 ORE