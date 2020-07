Il Segreto 29 luglio: puntata annullata, replica di “Come sorelle” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Mercoledì 29 luglio 2020, su Canale 5, alle 15.40, non va in onda “Il Segreto”, ma la replica del terzo episodio di “Come Sorelle”. Pepa, Tristan e gli altri personaggi della soap tornano giovedì 30 luglio dalle 15.40 su Canale 5. Mercoledì 29 luglio, dalle 15.40 alle 18.45 circa, su Canale 5, dopo “Daydreamer” e prima di “The Wall”, sarebbe dovuto andare in onda il consueto appuntamento conArticolo completo: Il Segreto 29 luglio: puntata annullata, replica di “Come sorelle” dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

Notiziedi_it : Il Segreto streaming, replica puntata di oggi, 27 luglio 2020 | Video Mediaset - lucainge_tweet : Gruppo Cimbali, Mumac: dal 31 luglio, alle ore 14.30, una visita al Museo segreto sarà online sul canale Youtube di… - buffy_29 : 'Amare, non volere. Bagnare, non asciugare. Ecco il segreto delle cose. L'intelletto solidifica, la ragione diluisc… - redazionetvsoap : #IlSegreto #Anticipazioni La trama di #giovedì #30luglio - Notiziedi_it : Il Segreto streaming, replica puntata di oggi, 28 luglio 2020 | Video Mediaset -