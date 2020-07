Il sapore della musica d’estate (Di mercoledì 29 luglio 2020) D’estate la musica assume sempre un altro sapore, la musica come la vita. Sa di buono, fresco, ghiacciato. Sa di fiori e mare, sa di onde e sabbie, e suoni delicati. Sa del suono delle cicale, per esempio. E purtroppo sa anche di afa, da combattere possibilmente sotto all’ombrellone.Sa di serate passate a ballare fino all’alba di un nuovo giorno. Sa di drink e di libertà. La musica è così, prende forma attraverso le vite e le stagioni e si plasma in base al vissuto di chi l’ascolta.Ha il sapore di troppe cose l’estate, soprattutto questa che è la prima post lockdown. Che è un’estate strana, da vivere appieno sì, ma con i piedi per terra. Senza gioirne troppo, quasi a bassa voce, e così sta anche passando.È ... Leggi su huffingtonpost

Si scrive street food, si legge «bertagnì». Il profumo del baccalà avvolto nella pastella lega le tre realtà bresciane che fanno capolino dalla sesta guida del Gambero Rosso dedicata al cibo di strada ...

È la serie distopica Watchmen, targata Hbo e basata sull'omonimo fumetto degli anni Ottanta, la serie tv uscita con più candidature - ventisei - dall'annuncio delle nomination agli Emmy Awards, gli Os ...

