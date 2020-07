Il retroscena: Boscaglia tra il contratto con l’Entella e il pressing Palermo (Di mercoledì 29 luglio 2020) Roberto Boscaglia prenderà presto una decisione sul futuro. E le parole del patron Gozzi lasciano intuire che non è così scontata la sua conferma alla Virtus Entella, malgrado un contratto fino al 2021. Non sono i contratti che fanno la differenza, presto ci sarà un faccia a faccia con il suo attuale club. Il Palermo è in pressing, aspetta, ha ormai abbandonato la pista Caserta, non ha mai preso in considerazione la soluzione Pecchia, aspetta le evoluzioni tra Boscaglia e l’Entella per eventualmente entrare in azione. Foto: sito Entella L'articolo Il retroscena: Boscaglia tra il contratto con l’Entella e il pressing Palermo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

