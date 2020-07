“Il Recovery? Un ricatto per espropriare l’Italia di una politica economica autonoma” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il professor Vladimiro Giacchè, illustre economista, saggista e filosofo, è presidente del Centro Europa ricerche a Roma e autore di molti saggi illuminanti sugli intricati snodi irrisolvibili e irriformabili dell’Ue e sulla gabbia, in cui siamo reclusi, dei Trattati che hanno smantellato le Costituzioni e si sostanziano a favore delle politiche neoliberiste in atto. Alba Vastano lo ha intervistato per sinistrainrete.info a proposito del recente accordo sul Recovery Fund e sulla situazione italian in rapporto all’Ue. “Le caratteristiche di questo accordo, e l’insensata decisione di non abolire bensì unicamente a sospendere i trattati prociclici ed economicamente depressivi posti in essere durante la crisi precedente (a cominciare dal Fiscal compact), sono la migliore garanzia che presto o tardi si ... Leggi su ilparagone

