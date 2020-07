Il Real Madrid alle prese col Covid: le spettro del contagio sulla ripartenza della Champions League (Di mercoledì 29 luglio 2020) L’ombra del Covid si allunga sulla Champions League. E quando mancano appena otto giorni alla ripresa della coppa dalle grandi orecchie, il calcio europeo si ritrova col fiato sospeso. Il campanello d’allarme è suonato ieri a Madrid. Mariano Díaz, attaccante del Real, è risultato positivo ai test per il Coronavirus effettuati dalle meringhe al rientro dalla settimana di vacanze concessa ai calciatori dopo la vittoria della Liga. La punta, che quest’anno non è mai partita titolare con la Casa Blanca ottenendo solo 4 presenze da subentrante, è “in perfetto stato di salute” ed è stato subito messo in quarantena nella sua abitazione. E ... Leggi su ilfattoquotidiano

