Il profilo Twitter della Champions League esalta l’attacco dell’Atalanta: la domanda social scatena i tifosi… (Di mercoledì 29 luglio 2020) 9 giorni al ritorno della Champions League poi sarà spettacolo. Tra le partite più attese c'è sicuramente quella tra Atalanta e Paris Saint-Germain e la conferma arriva dal profilo ufficiale su della stessa competizione.La domanda posta da chi gestisce il profilo social del massimo torneo per club d'Europa ha scatenato le tante risposte degli appassionati e ha esaltato l'attacco pirotecnico della squadra allenata da Gasperini.Champions League: l'attesa per Atalanta e Psgcaption id="attachment 893093" align="alignnone" width="475" Muriel Zapata Atalanta (getty images)/caption"9 giorni al ritorno della Champions ... Leggi su itasportpress

