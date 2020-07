Il post di Bocelli dopo la tempesta sui social: «Se ho offeso o ferito qualcuno, chiedo scusa» (Di mercoledì 29 luglio 2020) “Se ho offeso o ferito qualcuno chiedo scusa”. Andrea Bocelli torna “sul luogo del delitto” dopo lo tsunami di polemiche che lo ha assalito sui social per le alcune dichiarazioni sul covid 19. Giudicate negazioniste dal popolo del web. In realtà nel corso di un convegno al Senato il popolare tenore aveva solo espresso il suo disagio durante il lockdown. E confessato di essersi sentito “umiliato e offeso. Per la privazione della libertà di uscire di casa senza aver commesso un crimine”. Parole che hanno scatenato un processo mediatico con insulti e accuse pesanti da più parti. Con Fedez a fare da apripista. Già a caldo Bocelli aveva chiarito di essere stato ... Leggi su secoloditalia

