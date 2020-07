Il pesce ibrido nato per sbaglio (Di mercoledì 29 luglio 2020) In Ungheria, per errore, dei ricercatori sono riusciti ad ottenere un pesce ibrido tra lo storione russo e il pesce spatola americano. Questi pesci molto antichi, nonostante discendano da un antenato comune, hanno perseguito due strade evolutive diverse per ben 184 milioni di anni. A conti fatti un ibridazione tra le due specie sarebbe dovuta … Leggi su periodicodaily

BUDAPEST - Dei ricercatori hanno creato accidentalmente un nuovo pesce, soprannominato "sturddlefish", un ibrido di due specie in via di estinzione: il pesce spatola americano e lo storione russo. I r ...

Una nuova specie di pesce creata per errore da un gruppo di scienziati. È questa la singolare notizia che proviene dall’Ungheria, dove un team di ricercatori ha ottenuto una nuova varietà di pesce nel ...

