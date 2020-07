Il Pentagono rivelerà alcuni segreti sugli UFO entro 6 mesi secondo Il New York Times (Di mercoledì 29 luglio 2020) La ricerca del governo americano di oggetti volanti non identificati (UFO) è in corso e fa parte di un programma chiamato Unidentified Aerial Phenomenon Task Force (UAPTF) che opera sotto l’Ufficio di intelligence navale degli Stati Uniti, secondo recenti rapporti del comitato del Senato. Questa agenzia sembra aver assunto le responsabilità di un altro gruppo del Pentagono di caccia agli UFO che è stato presumibilmente sciolto nel 2012. Le scoperte di UAPTF potrebbero essere rese pubbliche entro i prossimi sei mesi, lo ha riferito il New York Times il 23 luglio. Mentre i risultati delle indagini dell’UAPTF sono segrete (almeno per ora), un briefing consegnato ai rappresentanti del Dipartimento della Difesa a marzo da un ex consulente per il programma UFO ... Leggi su notizieora

