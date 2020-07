Il parlamento turco ha approvato la legge che permetterà al governo maggiore controllo sui social network (Di mercoledì 29 luglio 2020) Mercoledì 29 luglio il parlamento turco ha approvato una legge che permetterà al governo di avere un maggiore controllo sui social network. La legge è stata proposta e votata dal partito AK del presidente Tayyip Erdogan e dal partito nazionalista Leggi su ilpost

Roma, 29 lug. (askanews) - Il Parlamento turco ha approvato oggi una legge sui social media che consentirà al governo del presidente Recep Tayyip Erdogan di controllare più rigidamente l'intero settor ...

