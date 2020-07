Il Papa chiama la mamma del ragazzo morto a 21 anni in un incidente (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il racconto di una telefonata che è diventata famosa: il Papa ha chiamato la madre di Fabrizio di Bitetto, il ragazzo che perse la vita lo scorso 5 ottobre a soli 21 anni. “Ho riversato il mio dolore sul signore”, confida la donna al pontefice. Una telefonata inaspettata e la promessa di potersi abbracciare presto. … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Fabrizio, morto sulla Colombo a Roma. Il Papa telefona alla mamma: «Non è uno scherzo»

«La mattina mi ha chiamata un'amica dicendomi che era Sant'Anna, la festa della santa protettrice di tutte le mamme». Il pomeriggio il telefono ha squillato di nuovo. «Pronto Cinzia? Sono Papa Frances ...

