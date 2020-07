Il nuovo Ponte di Genova – Orgoglio Italiano: su Focus uno speciale per l’inaugurazione del viadotto (Di mercoledì 29 luglio 2020) Genova Alle ore 21.15 del 3 agosto, giorno dell’inaugurazione del nuovo Ponte Piano, Focus racconta l’intera storia del viadotto sul Polcevera, spiegando perché questo chilometro sospeso sia così importante per Genova, la Liguria e l’Italia tutta. «Il nuovo Ponte di Genova: Orgoglio Italiano», speciale condotto da Luigi Bignami e prodotto dalla rete Mediaset dedicata alla divulgazione, diretta da Marco Costa, illustra dal punto di vista storiografico, ingegneristico, logistico-organizzativo e urbanistico, la costruzione del vecchio Morandi, il suo crollo, l’abbattimento definitivo, e la progettazione e costruzione del ... Leggi su davidemaggio

