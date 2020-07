Il Napoli offrirà Malcuit e Ospina alla Roma per avere Under (Di mercoledì 29 luglio 2020) Uno dei nomi da subito sul taccuino dei partenti in casa Napoli in questa stagione è quello di José María Callejón. Lo spagnolo non ha rinnovato il suo contratto in scadenza quest’anno e sarà libero di accasarsi a parametro zero altrove. Il Napoli sta cercando un sostituto all’altezza per non rimpiangere l’ex Real Madrid e … L'articolo Il Napoli offrirà Malcuit e Ospina alla Roma per avere Under Leggi su dailynews24

Ultime Notizie dalla rete : Napoli offrirà Under-Napoli, c'è l'accordo sull'ingaggio: le cifre. De Laurentiis offre due calciatori alla Roma AreaNapoli.it