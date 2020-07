Il miracolo del Monza diventa una serie tv (Di mercoledì 29 luglio 2020) La magia legata alla scalata del Monza calcio, rilevato da Silvio Berlusconi con la presenza e la bravura in campo e fuori di Adriano Galliani, che in poco tempo hanno riportato la squadra in serie B e mirano alla serie A, con mister Christian Brocchi, potrebbe presto diventare una serie tv. LEGGI ANCHE > Marcello Lippi sta per diventare presidente di una squadra di calcio Monza Calcio, pronta una serie tv A produrla sarà Netflix che vorrebbe raccontare la storia “andata e ritorno” di Berlusconi e Galliani partiti proprio dal Monza, poi passati al glorioso Milan, e ora tornati di nuovo al Monza. Come se fosse una favola fatta dei sali e scendi della vita. Contratti e riprese tv sono al ... Leggi su giornalettismo

Ultime Notizie dalla rete : miracolo del Meteo: STATI UNITI, il Mistero del MOUNTAIN LAKE. Ecco lo STRANO 'MIRACOLO' del LAGO di DIRTY DANCING, VIDEO iL Meteo Faida tra clan a Casarano, “Moscara cercò di eliminare Spennato ed Afendi”. Chiusa l’inchiesta

il 25 ottobre del 2019 e salvo per miracolo. Il 28enne di origine marocchina, astro nascente del clan “Potenza”, mentre era fermo a bordo della sua Golf parcheggiata in via Manzoni, fu avvicinato da ...

Barcellona-Napoli, come gli azzurri possono battere i catalani e fare la storia

Il campionato italiano di Serie A è ormai agli sgoccioli e l'attenzione dei tifosi del Napoli è già proiettata verso la sfida del Camp Nou contro il Barcellona. All'andata finì con il punteggio di 1-1 ...

