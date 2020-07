Il Milan vuole Mihajlovic, ecco cosa sappiamo (Di mercoledì 29 luglio 2020) Colpo di mercato in evoluzione per Milan Channel, il canale sportivo dedicato alle gesta della squadra rossonera, che per la prossima e imminente stagione ha messo gli occhi come conduttore del contenitore domenicale su Victorja Mihajlovic, la bellissima figlia di Sinisa, attuale allenatore del Bologna. LEGGI ANCHE > Sinisa Mihajlovic diventa cittadino onorario di Bologna Victorja Mihajlovic e l’ipotesi Milan Channel Il papà ha dato l’ok per questa nuova avventura della sua primogenita e le trattative sono in corso. La Mihajlovic sostituirebbe Giorgia Palmas, ora in dolce attesa del suo Filippo Magnini. Il contenitore domenicale di approfondimento del canale tematico del Milan, dunque, ha bisogno di un nuovo volto televisivo e la produzione sembra ... Leggi su giornalettismo

