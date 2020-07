Il Milan cala il poker e si impone sulla Samp, mentre alla Lazio basta il minimo sindacale per battere il Brescia (Di mercoledì 29 luglio 2020) SampDORIA-Milan Il Milan cala il poker a Marassi e mette pressione alla Roma. La squadra di Pioli continua la sua marcia e supera una Sampdoria ormai tranquilla imponendosi 4-1 e blindando così il sesto posto, grazie anche al ko del Napoli con l'Inter. Ma i rossoneri hanno ormai nel mirino la quinta piazza. A firmare il successo che vale l'undicesimo risultato utile consecutivo sono gli squilli di Ibrahimovic, autore di una doppietta e di un assist, Calhanoglu e Leao. Per i blucerchiati, che sbagliano un rigore con Quagliarella (para Donnarumma), rete della bandiera di Askildsen. Pioli ritrova Theo Hernandez e Bennacer, in avanti inamovibile Ibrahimovic: a supporto dello svedese, il trio Saelemaekers-Calhanoglu-Rebic. Ranieri si affida in avanti ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Milan cala Valore del brand, Milan e Roma crollano nel 2020 Calcio e Finanza PAGELLE E TABELLINO SAMPDORIA-MILAN 1-4: Ibra supremacy! Colley disastroso!

Yoshida 4,5 – Affonda come il resto della retroguardia. Impossibile contrastare Zlatan. Colley 4 – Pronti via e si perde subito Ibrahimovic. Dietro, con l’attacco del Milan è davvero complicato. Nel s ...

Vincono Milan, Lazio, Sassuolo, Verona e Lecce

La Lazio supera 2-0 il Brescia nella gara valida per la 37ª giornata di Serie A. A segno Correa al 17' del primo tempo e Immobile al 38' della ripresa. I biancocelesti salgono così a 78 punti, agganci ...

