Il «miele di rugiada» da 1000 anni sta colando dai frassini di Sicilia (Di mercoledì 29 luglio 2020) La manna, da misterioso alimento che nutrì nel deserto Mosè e il suo popolo a prezioso prodotto della natura nei territori di Pollina e Castelbuono, comuni delle Madonie in provincia di Palermo. Invocata ed evocata come prodotto del cielo, la manna in Sicilia scende dagli alberi. Ci sono piante di cui si sa poco, conducono una vita appartata e vivono soltanto in zone con particolari condizioni di clima e di suolo. L’albero della manna, un frassino che produce una linfa … Continua L'articolo Il «miele di rugiada» da 1000 anni sta colando dai frassini di Sicilia proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Ultime Notizie dalla rete : miele rugiada Ordinazione di Don Antonio Miele, l'omelia del Vescovo Luigi Renna Il Megafono dei Cinque Reali Siti