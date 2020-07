Il governo italiano ha prorogato lo stato d’emergenza fino al 15 ottobre (Di mercoledì 29 luglio 2020) (Foto: Antonio Masiello/Getty Images)È stata approvata dal Senato, con 157 voti a favore, 125 contrari e 3 astenuti, la risoluzione della maggioranza che prevede la proroga dello stato di emergenza fino al 15 ottobre. Per il premier Giuseppe Conte si tratta di una decisione “inevitabile” sulla base “di valutazioni meramente tecniche” cioè quelle del Comitato tecnico scientifico che hanno dimostrato che, seppur in presenza di numero di casi positivi molto contenuto, il coronavirus continua a circolare nel nostro paese. Inoltre, ha proseguito il presidente del Consiglio, “la situazione internazionale resta preoccupante e ciò che accade nei paesi a noi vicini ci impone un’attenta vigilanza”. A votare compatta contro la proroga è stata l’opposizione che, ... Leggi su wired

Ultime Notizie dalla rete : governo italiano Comunicazioni di Conte in Parlamento sulle ulteriori iniziative in relazione all'emergenza da Covid-19 Governo Mulè (Fi): attivare vero shock economico per Sud o non ripartirà

(askanews) - "Al governo e alla maggioranza chiediamo flessibilità ideologica ... Lo dichiara Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, intervenendo ad ...

Giunta: ok alla carta d'identità quadrilingue anche in ladino

La Giunta provinciale ha approvato oggi (28 luglio) la proposta di realizzare la carta d'identità quadrilingue in italiano, tedesco, inglese e ladino. La Giunta provinciale ha deciso oggi di sostenere ...

