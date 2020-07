Il Friuli Venezia Giulia chiama Roma: “Chiudete i valichi minori con la Slovenia” (Di mercoledì 29 luglio 2020) TRIESTE – “In Friuli Venezia Giulia è necessario un intervento del governo che disponga immediatamente la chiusura di tutti i valichi minori con la Slovenia così da presidiare quelli maggiori e utilizzare strumenti tecnologici per monitorare le aree di confine per evitare che le problematiche legate all’immigrazione si sommino a quelle di natura sanitaria“. Lo chiede in una nota l’assessore regionale alla Sicurezza e immigrazione, Pierpaolo Roberti, sottolineando che si sta generando “una situazione critica che rischierebbe di vanificare gli sforzi compiuti nel contrasto al coronavirus”. Leggi su dire

