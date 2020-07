Il Fontana-gate ora s’ingrossa: trovati i 25mila capi mancanti nella sede del cognato del governatore della Lombardia. Sequestrati dalla Guardia di Finanza (Di mercoledì 29 luglio 2020) Sono custoditi in un magazzino della Guardia di Finanza i circa 25 mila camici Sequestrati ieri sera nella sede della “Dama spa” su delega della Procura di Milano. La notizia, anticipata da alcuni quotidiani, viene confermata da fonti giudiziarie. Secondo quanto appreso, la documentazione contabile acquisita dai finanzieri del nucleo speciale di Polizia valutaria nel corso della perquisizione proverrebbe che il lotto di camici posto sotto sigilli sarebbe proprio quello mancante per complementare la fornitura a Regione Lombardia di 75mila capi trasformata lo scorso 20 maggio in donazione benefica dalla società di Andrea Dini, cognato del ... Leggi su lanotiziagiornale

Tace da tre giorni Attilio Fontana. Ed è silente anche la truppa leghista, a cominciare dal Capitano. C'è anche un Matteo Salvini inusualmente understatement tra le parti in commedia del camici-gate d ...

