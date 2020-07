Il filosofo Levy, invitato dai leghisti al convegno sul Covid, insulta Salvini in tv: “Dice solo sciocchezze” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il filosofo Levy partecipa al convegno sul Coronavirus, poi insulta Salvini in tv Qualche giorno fa, all’ormai famoso convegno al Senato organizzato dal leghista Armando Siri e da Vittorio Sgarbi sul Coronavirus, era presente anche il noto filosofo francese Bernard-Henry Lévy. Il convegno ha fatto molto discutere soprattutto per le frasi di Matteo Salvini sull’uso della mascherina e sulla stretta di mano, oltre che per la presenza di alcuni intellettuali tra cui Sabino Cassese, giudice emerito della Corte costituzionale. Anche Lévy ha fatto il proprio intervento. Lo stesso giorno, poi, il filosofo francese si è presentato su Rete 4 negli studi di Quarta Repubblica, con ... Leggi su tpi

VittorioSgarbi : «Il rischio — dice il filosofo Bernard-Henri Levy — è che usciamo da questa crisi sanitaria con una epidemia di stu… - LaStampa : Il filosofo francese: «È una tragedia, non si può lasciare la gestione di chi sbarca a Erdogan». «Il leghista è uno… - mikvhd86 : RT @LaPrimaManina: Bernard-Henry Lévy: 'È facile essere Salvini, dici delle sciocchezze e la gente più in difficoltà può crederti, così si… - Brizioful : RT @LaPrimaManina: Bernard-Henry Lévy: 'È facile essere Salvini, dici delle sciocchezze e la gente più in difficoltà può crederti, così si… - willerdino : RT @LaPrimaManina: Bernard-Henry Lévy: 'È facile essere Salvini, dici delle sciocchezze e la gente più in difficoltà può crederti, così si… -