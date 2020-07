Il figlio di Trump bannato da Twitter per aver fatto disinformazione sul coronavirus (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tale padre tale figlio, come si dice. Anche Donald Trump Jr. è stato bloccato da Twitter per la diffusione di contenuti relativi al Covid potenzialmente dannosi. Il social di Jack Dorsey ha bannato il figlio famoso per dodici ore facendolo sapere tramite una nota. Così come ha fatto con i contenuti che violavano la sua policy di Trump Senior, Twitter ha agito nello stesso modo anche per un video condiviso dal figlio Trump che parlava dell’ormai celebre idrossiclorochina, l’antimalarico che Trump promuove come cura efficace contro il Covid. LEGGI ANCHE >>> Twitter banna gli account legati a QAnon, la teoria che parla di un complotto ... Leggi su giornalettismo

repubblica : Stati Uniti, Twitter blocca il figlio di Trump: 'Fa disinformazione sul coronavirus'. Video rimosso anche da Fb e Y… - SkyTG24 : Fake news sul virus, Twitter blocca il profilo del figlio di Trump - MediasetTgcom24 : Twitter blocca account del figlio di Trump: 'Fake news sul coronavirus' #Twitter - Mick2117 : RT @CesareSacchetti: Prima Twitter ha bloccato il figlio di Trump. Poi ha cancellato tre tweet di Donald Trump. I profili filo-pedofili e a… - LucyMilano92 : RT @CesareSacchetti: Prima Twitter ha bloccato il figlio di Trump. Poi ha cancellato tre tweet di Donald Trump. I profili filo-pedofili e a… -