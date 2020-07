Il Festival del Cinema di Venezia 77 non si ferma: più donne registe (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il coronavirus non ha fermato Venezia e il suo Festival del Cinema. In partenza dal 2 al 12 settembre con una presidente di giuria d’eccezione e molti film diretti da donne! La 77° edizione del Festival del Cinema di Venezia si fa. Era stato già annunciato da tempo ed adesso arriva l’ufficialità sulle date. Si … L'articolo Il Festival del Cinema di Venezia 77 non si ferma: più donne registe è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Ultime Notizie dalla rete : Festival del Festival del Fundraising, due mesi alla Special Online Edition Vita Rai5: "L'elisir d'amore", dal Macerata Opera Festival

Roma, 29 lug. (askanews) - Una spiaggia in scena e il mare rappresentato idealmente dal pubblico, guardando verso la costa maceratese: è l'opera "L'elisir d'amore" di Gaetano Donizetti, proposta in un ...

Lecco Film Fest, si parte! Grandi ospiti per celebrare il ruolo della donna

LECCO – Si apre domani la prima edizione del “Lecco Film Fest – Donne oltre gli schermi”, la rassegna cinematografica promossa da Fondazione Ente dello Spettacolo, Rivista Del Cinematografo e Confindu ...

Roma, 29 lug. (askanews) - Una spiaggia in scena e il mare rappresentato idealmente dal pubblico, guardando verso la costa maceratese: è l'opera "L'elisir d'amore" di Gaetano Donizetti, proposta in un ...LECCO – Si apre domani la prima edizione del “Lecco Film Fest – Donne oltre gli schermi”, la rassegna cinematografica promossa da Fondazione Ente dello Spettacolo, Rivista Del Cinematografo e Confindu ...