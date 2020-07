"Il coronavirus lo abbiamo portato noi in Africa". Prego? Sparata della Boschi, Dago la massacra: "La frangetta ti fa male al cervello" (Di mercoledì 29 luglio 2020) L'ex ministro dell'Interno, Marco Minniti, ha espresso la sua preoccupazione circa il fatto che gli immigrati, ora, possano portare il coronavirus in Italia, accendendo nuovi focolai. Una presa di posizione che Maria Elena Boschi è stata chiamata a commentare in un'intervista al Corriere della Sera dove ha fatto il punto, tra le altre, su Mes e Recovery Fund (qui l'approfondimento). Spiazzante la risposta fornita dalla capogruppo di Italia Viva: "Tecnicamente il coronavirus è stato esportato dagli italiani in Africa con gli aerei e non da loro con i barconi - premette -. La narrazione di Minniti spesso segue il canovaccio di quella di Salvini: è accaduto anche nel 2017-2018. Quello che è certo, però, è che i migranti debbono rispettare le regole ... Leggi su liberoquotidiano

28 LUG - “Sulla Commissione d’inchiesta Covid-19 si è già perso inutilmente un sacco di tempo. Noi siamo pronti da settimane a rimboccarci le maniche e valutare ogni attività della Lombardia nella fas ...

CORONAVIRUS: SPAGNA di nuovo nell'INCUBO, i CONTAGI non si FERMANO più. Ecco la SITUAZIONE, VIDEO

Se l’Italia sta riuscendo in parte a contenere l’epidemia da coronavirus, in Spagna è invece tornata la paura: dopo l'allentamento delle misure restrittive, il Paese iberico sta facendo registrare neg ...

