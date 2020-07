Il concerto degli Hollywood Vampires a Milano è stato cancellato: info sul rimborso dei biglietti (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il concerto degli Hollywood Vampires a Milano è stato cancellato e non vi sarà alcun rinvio. La notizia arriva dall'agenzia D'Alessandro e Galli a seguito delle disposizioni governative sul contenimento della pandemia del COVID-19. La superband composta da Alice Cooper, Joe Perry degli Aerosmith e dall'attore Johnny Depp sarebbe dovuta arrivare in Italia il 9 settembre 2020 per un live al Mediolanum Forum di Assago (Milano) e nonostante i tantissimi rinvii degli show degli artisti internazionali nel Belpaese, con nuovi appuntamenti programmati al 2021, il concerto degli Hollywood Vampires a Milano non ... Leggi su optimagazine

