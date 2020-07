Il Carrefour ha richiamato 4 lotti di disinfettanti (Di mercoledì 29 luglio 2020) La catena di supermercati Carrefour ha diffuso una nota per il richiamo di alcuni disinfettanti spray. Ogni giorno, prodotti alimentari e di uso comune vengono sottoposti a svariati controlli volti a verificarne l’effettiva salubrità. Così, può capitare che ci siano dei richiami da parte del Ministero della Salute o degli stessi punti vendita, volti ad … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Spray igienizzate difettoso. Carrefour ha disposto il richiamo di quattro lotti di bombole spray per la possibile perdita del prodotto in esse contenuto. Un difetto nella fabbricazione delle bombole e ...La regina del Belgio Mathilde in un supermercato Carrefour con la mascherina durante la pandemia del coronavirus, maggio 2020 - BENOIT DOPPAGNE/BELGA/AFP via Brutte notizie dal fronte del Covid in Be ...