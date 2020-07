Il capitano della Reggiana Spanò a 26 anni lascia il calcio per lo studio (Di mercoledì 29 luglio 2020) ROMA – Solo pochi giorni fa si era laureato in Economia aziendale e Management, una manciata di ore dopo aver festeggiato la promozione in serie B con la sua Reggiana. Di lui aveva parlato anche il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, indicandolo come “un esempio” per tanti ragazzi. Oggi il capitano Alessandro Spano’ non lascia (i libri) ma addirittura raddoppia e dice addio al calcio per continuare a studiare. A 26 anni il difensore nato a Giussano ha fatto sapere di aver vinto una borsa di studio in una Business school internazionale che lo portera’ a viaggiare per il mondo, di fatto abbandonando gli scarpini. “Devo seguire il mio cuore, ci sono altre parti dentro di me che sgomitano per avere spazio ed e’ giunto il loro momento”, che “da oggi mi portera’ lontano dai campi di calcio”, ha detto l’ormai ex capitano in una conferenza stampa convocata oggi a Reggio Emilia. A Spano’ anche gli auguri della sua universita’, la Niccolo’ Cusano, arrivati tramite Facebook: “Da poco laureato presso la nostra Universita’ in Economia Aziendale e Management, il capitano della Reggiana Alessandro Spano’ ha deciso di abbandonare il mondo del calcio dopo aver vinto una borsa di studio internazionale. Siamo molto orgogliosi di aver avuto Alessandro tra i nostri studenti e gli auguriamo di raggiungere obiettivi sempre piu’ grandi. Ad maiora!”. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Il capitano della Reggiana Spanò a 26 anni lascia il calcio per lo studio VIDEO | Da Amleto a Romeo, a interpretare la pandemia ci pensa Shakespeare VIDEO | Andrea Bocelli chiede scusa per il suo discorso sul Coronavirus Psichiatria, il lockdown ha aumentato percezione sintomi figli nelle famiglie disagiate Tg Politico Parlamentare, edizione del 29 luglio 2020 Disastro in Appennino, i pesci annegano nel fango Leggi su dire

HellasVeronaFC : Nei tuoi 5 anni all’Hellas sei stato bomber, idolo, simbolo e capitano. A Verona hai saputo toccare l’anima della g… - LegaProOfficial : Alessandro Spanò, capitano della #Reggiana promossa in @Lega_B e neolaureato, lascia il calcio a 26 anni per proseg… - tvdellosport : ?? BREAKING NEWS ?? Alessandro #Spanò lascia il calcio! ?? Il Capitano della #Reggiana, laureatosi qualche giorno… - Nury07833353 : RT @jokervilma: Negare sempre e comunque: la strategia perdente di Salvini. Dai 49 milioni spariti della Lega al Covid che non esiste: la c… - claudiadelbono : RT @gumas75: Spanò, capitano della Reggiana neo promossa in serie B, a 26 anni sceglie di lasciare il calcio, per studiare, avendo vinto un… -