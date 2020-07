Il capitano della Reggiana lascia il calcio per… studiare (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il capitano della Reggiana, Alessandro Spanò, stupisce tutti con una mossa a sorpresa. Dopo la vittoria della squadra nella finale playoff di Serie C contro il Bari, e dunque il ritorno in B, in conferenza stampa il calciatore ha dichiarato di volersi ritirare. Per un motivo molto nobile: continuare a studiare. “Il mio destino si è intrecciato con quello di questa città, mi ha chiesto di fare un viaggio fianco a fianco e accompagnarla in vetta, dove merita. Ce l’abbiamo fatta insieme. Quella finale, come nemmeno nelle migliori sceneggiature, è stata la mia ultima partita. Il mio destino è compiuto. Ma ora è arrivato il momento di seguire il cuore: ci sono altre parti di me che sgomitano. E’ arrivato il momento di prendere un’altra ... Leggi su ilnapolista

