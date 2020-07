Il Cagliari batte la Juve con il baby Gagliano. Roma vittoriosa a Torino. Tris di Chiesa contro il Bologna (Di mercoledì 29 luglio 2020) La Juventus piena di giovani cade alla Sardegna Arena. Il baby Gagliano firma il successo sardo con un gol e un assist, mentre Ronaldo non riesce a rispondere ad Immobile. La Roma soffre, ma vince contro il Torino. L'uragano Chiesa si abbatte sul Bologna: al Franchi termina 4-0.Cagliari - Juventuscaption id="attachment 999125" align="alignnone" width="300" Cagliari (Getty Images)/captionLa Juventus già sazia e con la testa alla Champions cade contro il Cagliari. Nel primo tempo la squadra di Sarri è parsa distratta e poco precisa in attacco con un Ronaldo piuttosto spento. I padroni di casa invece giocano con la testa ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Il Cagliari batte la Juve con il baby Gagliano. Roma vittoriosa a Torino. Tris di Chiesa contro il Bologna -… - PagineRomaniste : #SerieA, il #Cagliari batte la #Juventus. 4-0 della #Fiorentina al #Bologna - pisiski : #Buffon umiliato, #Ronaldo di più, il #cagliari che batte i campioni d'italia come se lo fossero loro, #Sarri con i… - http_gayalaand : RT @dreaminhogvarts: “Il Cagliari non batte la Juve dal Novembre 2009, quasi 11 anni” Eh giustamente dovevamo arrivare noi dopo 11 anni a… - lewixbreathin : RT @dreaminhogvarts: “Il Cagliari non batte la Juve dal Novembre 2009, quasi 11 anni” Eh giustamente dovevamo arrivare noi dopo 11 anni a… -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari batte Cagliari: 2-0 alla Juve, che finisce ko dopo la vittoria dello scudetto. Gol di Gagliano e Simeone Fanpage Cagliari-Juventus 2-0: i campioni d’Italia cadono contro i rossoblù

TORINO- Priva di tanti elementi fondamentali come De Ligt e Dybala, la Juventus cade in casa del Cagliari alla prima gara dopo la conferma del nono scudetto consecutivo. Sugli scudi il giovane Gaglian ...

Juventus sotto col Cagliari nel primo tempo, goal annullato a Ronaldo: le immagini fanno chiarezza

Il primo tempo di Cagliari-Juventus si è chiuso con il risultato di 2-0 per la squadra di Zenga. Annullato un goal a Ronaldo. Redazione Varie 29 LUG 2020 ORE 22:51 Il Cagliari, a sorpresa, ha chiuso l ...

TORINO- Priva di tanti elementi fondamentali come De Ligt e Dybala, la Juventus cade in casa del Cagliari alla prima gara dopo la conferma del nono scudetto consecutivo. Sugli scudi il giovane Gaglian ...Il primo tempo di Cagliari-Juventus si è chiuso con il risultato di 2-0 per la squadra di Zenga. Annullato un goal a Ronaldo. Redazione Varie 29 LUG 2020 ORE 22:51 Il Cagliari, a sorpresa, ha chiuso l ...