Il brand Juve vale 500 milioni in più del Napoli (Di mercoledì 29 luglio 2020) La società specializzata brand Finance ha pubblicato lo studio per il 2020 dove viene stilata una classifica dei club calcistici in base al valore del brand. Le prime tre posizioni sono occupate come di consueto da Real Madrid, Barcellona e Manchester United. La prima squadra di Serie A è la Juventus, che vale 676 milioni di euro ed è all’11° posto, mentre il Napoli è al 29° con un valore di 188 milioni. La seconda italiana è l’Inter (14esima, 466 milioni), poi seguono Milan (215 milioni) e Roma (204) in forte calo. Soltanto 42esima la Lazio, con un valore del brand di 127 milioni. L'articolo Il brand Juve ... Leggi su ilnapolista

