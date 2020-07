Il bollettino sul coronavirus oggi 29 luglio in Lombardia (Di mercoledì 29 luglio 2020) I dati sulla situazione del coronavirus in Lombardia oggi nel bollettino della Regione: nelle ultime 24 ore ci sono stati 46 casi, ieri i nuovi positivi erano 53 L'articolo proviene da nextQuotidiano. Leggi su nextquotidiano

neXtquotidiano : Il bollettino sul coronavirus oggi 29 luglio in #Lombardia - clikservernet : Il bollettino sul coronavirus oggi 29 luglio in Lombardia - Noovyis : (Il bollettino sul coronavirus oggi 29 luglio in Lombardia) Playhitmusic - - Libero_official : Contagi in aumento, ma occhio al numero di tamponi e alle terapie intensive: la verità sul #coronavirus nel bollett… - CislLiguria : RT @LiguriaCisl: Incidente mortale in un cantiere edile di Alassio, Cisl e Filca Liguria: “Basta con questo bollettino di guerra, non è to… -