Il bikini sventola bandiera bianca, impossibile contenere le forme: Anna Tatangelo, le foto che sfidano la censura (Di mercoledì 29 luglio 2020) Anche quando è a bordo del pedalò insieme a suo figlio, Andrea, Anna Tatangelo riesce a sedurre e paralizzare tutta Italia. Già, la cantante di Sora si mostra al suo meglio. Un bikini nero, strizzatissimo, mentre si trova in altro mare. Un reggiseno che fatica, e parecchio, a contenere le forme prorompenti della cantante di Sora. E la Tatangelo, un poco civettuola, si inquadra e si fa inquadrare dall'alto, insomma da un punto di vista assolutamente privilegiato per poter vedere il suo seno. Ed è tutta sorrisi, dietro gli enormi occhialoni da sole. Una raffica di immagini ad altissimo tasso erotico, per la gioia dei suoi numerosissimi fan adoranti. Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : bikini sventola «Zoom a gogò sul lato B!», Wanda Nara irresistibile in bikini mentre sogna le vacanze: «Top!» UrbanPost