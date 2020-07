Il Barcellona ha provato a convincere Arthur a rientrare dal Brasile, senza successo (Di mercoledì 29 luglio 2020) Non finiscono i problemi interni del Barcellona, che per la sfida col Napoli dovrà anche fare a meno di Arthur, che si rifiuta di rientrare dal Brasile per essere a disposizione di Setien, che ora si trova in emergenza. Lo racconta il Mundo Deportivo. Quando domenica Eric Abidal ha ricevuto una telefonata da Arthur Melo che gli diceva che la cosa migliore per lui e per il Barcellona è farsi da parte e rimanere in Brasile finché non si trasferisce alla Juventus, il segretario tecnico del club ha cercato di convincerlo a rientrare. Ha ricordato al centrocampista brasiliano che, dopo aver firmato con la Juve, si era impegnato con i compagni di squadra per aiutarli a vincere la Champions League. Ma ha fatto orecchio da ... Leggi su ilnapolista

Il bellissimo gol di Lautaro Martinez contro il Napoli sarà stato apprezzato anche dal Barcellona, che continua ad averlo in cima agli obiettivi di mercato. In Catalogna, però, regna il caos e al ...

