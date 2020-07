Identificata proteina umana che ostacola SARS-CoV-2: “Potrebbe portare allo sviluppo di nuovi approcci terapeutici contro i Coronavirus” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Per bloccare il SARS-CoV-2, il coronavirus alla base dell’attuale pandemia, può essere utile una proteina prodotta dal sistema immunitario umano, che è in grado di inibire fortemente i Coronavirus. La proteina è stata scoperta da un team internazionale di ricercatori tedeschi, svizzeri e americani che ha dimostrato con successo che la proteina LY6E impedisce ai Coronavirus di causare un’infezione. La proteina LY6E svolge un ruolo in varie malattie: i ricercatori statunitensi John Schoggins e Charles Rice hanno scoperto che la proteina migliora l’infettivita’ dei virus dell’influenza. Al contrario, i Coronavirus sono inibiti da LY6E. “Questa scoperta – afferma la professoressa Stephanie Pfander del Dipartimento di ... Leggi su meteoweb.eu

La nuova malattia identificata nello studio è causata in particolare dalle mutazioni di MAPK1 (noto anche come ERK2), che regola l’attività di numerose proteine presenti nella cellula. Le mutazioni di ...

E' stata individuata una nuova, rarissima, sindrome del neurosviluppo causata dalla mutazione di un gene denominato MAPK1, riscontrata ad oggi solo in 7 bambini nel mondo. La patologia fa parte delle ...

