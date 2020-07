Ibrahimovic e Maldini avanti insieme: il Milan ripartirà con loro (Di mercoledì 29 luglio 2020) Sensazioni positive per la conferma di Ibrahimovic al Milan, mente Paolo Maldini ha incontrato Ivan Gazidis Ieri il Milan ha presentato il nuovo kit per la prossima stagione e tra i testimonial del video c’era Zlatan Ibrahimovic. Semplice casualità o indizio di mercato? Come ricorda La Gazzetta dello Sport, in passato è già successo che giocatori importanti scelti come testimonial dai propri club, poi abbiano cambiato squadra. Però resta comunque un indizio importante. La Rosea spiega che le sensazioni per la permanenza dello svedese rimangono positive. Da quanto filtra, sebbene i contatti e il dialogo siano già iniziati, si arriverà al sodo non immediatamente. Il club deve capire come maneggiare il pacchetto-Zlatan proposto in prima istanza dal diretto ... Leggi su calcionews24

