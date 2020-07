Iachini-Chiesa, la sera dei "futuri ex"? Fiorentina-Bologna, 4-0 tra spettacolo e dubbi (Di giovedì 30 luglio 2020) Una vittoria rotonda, ricca di spunti positivi, brillante sia sul piano del collettivo che delle giocate dei singoli: merce rara nell'annata della Fiorentina, con tanto di passerella finale per gli esordi di Brancolini e Terzic. ACF Fiorentina v Bologna FC - Serie A La serata di Chiesa, tripletta per lui, e di Iachini rischia di essere quella dei "futuri ex": un paradosso, forse, ma un dato di fatto. Nessuno dei due si sbilancia, Iachini e Chiesa hanno creato una bella intesa e una sorta di... Leggi su 90min

